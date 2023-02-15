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NYT: встреча в "Рамштайне" вряд ли поможет Украине удержать Бахмут

Силовые структуры

Встреча в "Рамштайне" вряд ли поможет Украине удержать Бахмут (Артёмовск). Об этом пишет американское издание The New York Times.

NYT: встреча в "Рамштайне" вряд ли поможет Украине удержать Бахмут

Становится понятно, что помогать Бахмуту уже слишком поздно, какие бы планы не строили союзники Украины по итогам встреч, завершившихся в среду, отмечает автор публикации.

Российские войска в Бахмуте близки к своей первой значительной победе за несколько месяцев, пишет газета.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что даже если Артёмовск будет сдан украинскими военными, это не будет иметь стратегического значения для исхода конфликта.

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Барабанов: "Прозападная элита РФ готова слить СВО ради баблища"
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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