NYT: встреча в "Рамштайне" вряд ли поможет Украине удержать Бахмут

Встреча в "Рамштайне" вряд ли поможет Украине удержать Бахмут (Артёмовск). Об этом пишет американское издание The New York Times.

Становится понятно, что помогать Бахмуту уже слишком поздно, какие бы планы не строили союзники Украины по итогам встреч, завершившихся в среду, отмечает автор публикации.

Российские войска в Бахмуте близки к своей первой значительной победе за несколько месяцев, пишет газета.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что даже если Артёмовск будет сдан украинскими военными, это не будет иметь стратегического значения для исхода конфликта.

