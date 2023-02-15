НГ: НАТО ищет ядерное оружие на кораблях и самолётах РФ

Страны НАТО внимательно следят за российскими ядерными силами на флоте. В докладе норвежской разведки (NIS) отмечается, что корабли и субмарины российского Северного флота впервые за десятилетия находятся в море с тактическим ядерным оружием (ТЯО) на борту.

Эксперты делают вполне логичный вывод, что такое положение вещей может серьёзно отразиться на операциях альянса против России. Ясное дело, если Россия "решится применить" ТЯО в ответ на операцию против неё, а не "сдастся, подняв руки".

Очевидно, что у России есть не только подпадающие под российско-американский договор СНВ-3 мощные ядерные боеприпасы для межконтинентальных ракет, но и боеголовки для ТЯО — делится "НГ". И находятся они не только в арктических широтах, но и в других важных для России точках своей территории и мирового океана.

Ранее уже сообщалось о манёврах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Алтайском крае.

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Россия чаще всего отвергала вариант использования ЯО, но осенью 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить его в случае необходимости. Необходимость эту создала отнюдь не Россия.

Как пояснил председатель Центрального комитета Общероссийского профессионального союза военнослужащих Олег Шведков, сегодня, когда отношения между НАТО и Россией обострились до предела, российские боевые корабли действительно могли взять на борт ТЯО. Как и самолёты, и развёрнутые "Искандеры", "Бастионы" и "Граниты" и т. д — по мнению военных специалистов.

ТЯО при этом спокойно монтируется на:

любую торпеду,

крылатую ракету,

баллистическую ракету типа "Искандер",

есть ядерные снаряды для артиллерии.

То есть, нашим противникам стоило бы помнить об "Искандерах", "Калибрах", "Бастионах" и "Гранитах". Совершенно очевидно размещение ядерных боевых частей на "Цирконах" и "Кинжалах" и им подобных.

Собственно, Советский Союз об этом Западу постоянно напоминал — великая сверхдержава держала США и альянс "в тонусе", возя боевые ядерные заряды на самолётах, кораблях, подводных лодках, в частях с артиллерией и ОТРК.

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