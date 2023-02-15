Вашингтон спровоцировал украинский конфликт и не стремится к его завершению. Об этом заявили читатели "Гуанча", комментируя требование США к Киеву вести более активные бои на фоне переломного момента.
По мнению китайцев, судьба американского лидера Джо Байдена тесно связана с украинским президентом Владимиром Зеленским.
"Если Украина проиграет, то им обоим придётся очень тяжело", — отметил один из комментаторов.
Его позицию поддержали и другие подписчики. Как подчеркнули пользователи, Белый дом перестанет финансировать украинскую армию, если Зеленский не добьётся успехов на линии соприкосновения.
Кроме того, читатели убеждены в том, что Байден рассматривает Украину в качестве "политического капитала", который должен помочь ему снова получить пост президента в 2024 году.
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