Войска ВС РФ уничтожили иностранного наёмника ВСУ Джонатана Шенкина

Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в Донбассе, уничтожая противника по всей линии фронта. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своём Telegram-канале проинформировал об очередном успехе русской армии.

Джонатан Шенкин, наёмник

ВС РФ уничтожили очередного наёмника из Великобритании Джонатана Шенкина, воевавшего на стороне ВСУ. Он проходил службу в Армии обороны Израиля. Позже на Филиппинах он создал частную военную компанию под названием Samson Operations.

Ранее сообщалось, что Польша создала в Европе секретный штаб противостояния президенту России Владимиру Путину.

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