В офисе Зеленского Подоляк анонсировал массированный ракетный удар по городам России 24 февраля

Your browser does not support the audio element.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк пригрозил РФ ударами по городам 24 февраля из всего оружия, которое имеется в распоряжении ВСУ. Чиновник заявил, что Украина будет уничтожать Россию, применяя ракеты определённой дальности в том числе.

"Я думаю, что это должно быть максимально эффективно, чтобы они поняли, что 24-е — это для них будет теперь постоянно день, когда мы как-то будем их наказывать. Физически, пока в…* идёт, или юридически, постоянно", — приводит слова советника "ПолитНавигатор".

Подоляк заверил, что дальнобойные ракеты появятся на территории Украины гораздо быстрее, чем предполагают военные эксперты.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.