Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк пригрозил РФ ударами по городам 24 февраля из всего оружия, которое имеется в распоряжении ВСУ. Чиновник заявил, что Украина будет уничтожать Россию, применяя ракеты определённой дальности в том числе.
"Я думаю, что это должно быть максимально эффективно, чтобы они поняли, что 24-е — это для них будет теперь постоянно день, когда мы как-то будем их наказывать. Физически, пока в…* идёт, или юридически, постоянно", — приводит слова советника "ПолитНавигатор".
Подоляк заверил, что дальнобойные ракеты появятся на территории Украины гораздо быстрее, чем предполагают военные эксперты.
* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине
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