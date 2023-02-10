Кошкин: армии России есть что противопоставить британским дальнобойным ракетам

Украинские войска с помощью новой техники попытаются достать до объектов в Крыму. Об этом сообщил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, комментируя в интервью Pravda.Ru статью The Times о готовности Киева использовать британские дальнобойные ракеты для ударов по полуострову.

Как пояснил специалист, США и их союзники меняют концепцию помощи Украине и активно выделяют наступательные средства киевскому режиму. По его словам, речь идёт о самолётах, танках и дальнобойных снарядах.

"Британия обещает, что будет поставлять ракеты, которые увеличат дальность поражения. В таких условиях армия Украины может попытаться достать до инфраструктуры на Крымском полуострове. Мы отслеживаем эту ситуацию. У нас есть что противопоставить британским ракетам. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) обеспечивают перехват таких вооружений", — сказал Кошкин.

Он призвал продолжать выполнение боевых задач в рамках спецоперации. Эксперт считает, что это поможет ликвидировать возникающие опасности.

Ранее журналист The Times Джордж Гриллс заявил, что Минобороны Украины прорабатывает сценарии ударов по Крыму с помощью дальнобойных ракет, которые будут поставлены Киеву Великобританией.