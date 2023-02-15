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Кадыров призвал власти регионов не раскрывать число погибших военных в ходе СВО

Силовые структуры

Власти регионов должны оказывать максимальную помощь семьям погибших в ходе спецоперации на Украине, а не раскрывать число потерь. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров призвал власти регионов не раскрывать число погибших военных в ходе СВО

Он подчеркнул, что при исполнении боевых задач потери неизбежны, однако не нужно "трубить" об этом и рассказывать все подробности. Солдаты осознанно выбирают этот героический путь, указал Кадыров.

"Командующий состав делает всё, чтобы максимально сберечь жизни воинов. Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом — столько. Человек ушёл достойно, защищая своё государство. Так храните о нём чистую память", — заявил глава Чечни в своём Telegram-канале.

Чеченцы тоже теряют своих бойцов, но не говорят об этом, а помогают семьям всем необходимым, включая выплатами по одному миллиону рублей в случае гибели бойца и 500 тысяч — за ранение, отметил он.

"Выплачиваем ещё до оказания материальной помощи от Минобороны. Это самое правильное и верное, что можно сделать в создавшейся ситуации. Призываю власти на местах заниматься решением вопросов семей погибших и пострадавших бойцов, и не комментировать потери", — подчеркнул Кадыров.

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Барабанов: "Прозападная элита готовится слить СВО к лету"
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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