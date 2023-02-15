МК: Шурыгин назвал отсутствие зимнего наступления войск ВС России в ходе СВО на Украине грамотным ходом

"Артёмовская мясорубка" продолжает работать. По оценкам экспертов, в регионе сейчас находятся около 1500 боевиков ВСУ. Однако войска ВС России не торопятся окружать город и начинать глобальное зимнее наступление, и это грамотный ход, уверен военный эксперт Владислав Шурыгин.

"Мы не пошли в наступление, и я считаю, что, в принципе, это правильно. Потому что сил для такого большого наступления, которое хотелось бы видеть, не было", — сказал он в беседе с "МК".

России необходимо подготовить достаточное количество резервов, а пока тактика активной обороны и перемалывания противника оптимальна, уверен эксперт. Однако ВСУ планируют активное наступление весной, поэтому к нему пора готовиться.

"Мы видим по всем разведывательным каналам переброску военной техники, вооружений, и, конечно, нам нужно быть готовым это наступление отбить, а уже потом думать над тем, как наступать", — заключил собеседник.