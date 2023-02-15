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ВСУ обвинили Россию в изматывании украинских ПВО ложными целями

Силовые структуры

В украинской армии возмутились, что ВС РФ якобы намеренно сбивают их ПВО с толку воздушными шарами с отражателями.

ВСУ обвинили Россию в изматывании украинских ПВО ложными целями

Как уточнил представитель ВСУ Юрий Игнат, Россия якобы запустила в небо над Киевской областью воздушные шары, оснащённые радиолокационными угловыми отражателями, чтобы использовать их в качестве ложных целей, отвлекая таким образом внимание украинских ПВО.

"Эти дедовские методы, которые враг сейчас применяет — это не зонд, не аэростат, это просто воздушный шар, который несет кусок металла… Для чего делают: хотят, чтобы по ним "работали", используют их как ложные цели. Им же нужно изматывать нашу ПВО, как в боекомплекте, так и рассеивать ее внимание. А еще с этими шарами можно и БПЛА использовать, чтобы их спрятать", — заявил Игнат в эфире телеканала "Киев".

Игнат отметил, что украинские ПВО не собираются сбивать такие воздушные шары. А те взрывы, которые жители слышали в небе над Киевом ранее, вероятнее всего, "работали" по другим целям, которые были "прикрыты" шарами.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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