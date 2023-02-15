Победа Украины в конфликте становится маловероятной. Скорее всего, Владимира Зеленского ждёт сокрушительное поражение, заявил обозреватель Тед Гален Карпентер в материале для The American Conservative.
Киев и его союзники по НАТО должны воспользоваться возможностью для проведения мирных переговоров, чтобы завершить конфликт, а не быть столь уверенными в победе.
Журналист отметил, что на Западе начинает появляться брешь в вопросе безоговорочной поддержки Украины, так как мастерство командиров ВС РФ значительно повысилось.
"Снижение уровня западной военной помощи Киеву приведёт к окончательной гибели надежд Украины на победу", — пишет Карпентер.
В результате затяжных боёв, украинский конфликт может перерасти в кровавый и изматывающий.
"В отсутствие массированного, прямого военного вмешательства НАТО, конфликт, скорее всего, будет следовать модели гражданской войны в Америке, с победой России", — подытожил автор статьи.
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