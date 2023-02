TAC: Украину ждёт сокрушительное поражение из-за самоуверенности Зеленского и НАТО

Победа Украины в конфликте становится маловероятной. Скорее всего, Владимира Зеленского ждёт сокрушительное поражение, заявил обозреватель Тед Гален Карпентер в материале для The American Conservative.

Киев и его союзники по НАТО должны воспользоваться возможностью для проведения мирных переговоров, чтобы завершить конфликт, а не быть столь уверенными в победе.

Журналист отметил, что на Западе начинает появляться брешь в вопросе безоговорочной поддержки Украины, так как мастерство командиров ВС РФ значительно повысилось.

"Снижение уровня западной военной помощи Киеву приведёт к окончательной гибели надежд Украины на победу", — пишет Карпентер.

В результате затяжных боёв, украинский конфликт может перерасти в кровавый и изматывающий.

"В отсутствие массированного, прямого военного вмешательства НАТО, конфликт, скорее всего, будет следовать модели гражданской войны в Америке, с победой России", — подытожил автор статьи.

