В КПРФ придумали, как отомстить Норвегии за взрыв "Северного потока": лишить северных вод

По отношению к своим соседям Россия должна быть более принципиальной.

Об этом сообщил депутат от КПРФ Николай Коломейцев.

"Больше всего санкций инициировали прибалтийские государства, которые Петр I по известному договору выкупил вместе со всеми курами и коровами ещё после Северной войны. Они хамят, а наш МИД молчит", — журналистам в Госдуме отметил Коломейцев.

По его словам, необходимо расторгнуть договор аренды Сайменского канала и Финляндия останется без водного коридора в Финский залив. Он напомнил, что в 2010 году РФ ратифицировала соглашение с Норвегией о разграничении морских территорий в Баренцевом море.

Там 176 тыс. кв. км с рыбным нерестом и нефтяными месторождениями, напомнил коммунист. Норвегия наверняка участвовала с США в подрыве наших трубопроводов "Северный поток", и вопрос о денонсации этого соглашения надо поднять.

А соглашение между СССР и США о разграничении водных территорий Беренгового пролива можно отменить указом президента, напомнил Коломейцев.