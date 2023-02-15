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В КПРФ придумали, как отомстить Норвегии за взрыв "Северного потока": лишить северных вод

Силовые структуры

По отношению к своим соседям Россия должна быть более принципиальной.

В КПРФ придумали, как отомстить Норвегии за взрыв "Северного потока": лишить северных вод

Об этом сообщил депутат от КПРФ Николай Коломейцев.

"Больше всего санкций инициировали прибалтийские государства, которые Петр I по известному договору выкупил вместе со всеми курами и коровами ещё после Северной войны. Они хамят, а наш МИД молчит", — журналистам в Госдуме отметил Коломейцев.

По его словам, необходимо расторгнуть договор аренды Сайменского канала и Финляндия останется без водного коридора в Финский залив. Он напомнил, что в 2010 году РФ ратифицировала соглашение с Норвегией о разграничении морских территорий в Баренцевом море.

Там 176 тыс. кв. км с рыбным нерестом и нефтяными месторождениями, напомнил коммунист. Норвегия наверняка участвовала с США в подрыве наших трубопроводов "Северный поток", и вопрос о денонсации этого соглашения надо поднять.

А соглашение между СССР и США о разграничении водных территорий Беренгового пролива можно отменить указом президента, напомнил Коломейцев.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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