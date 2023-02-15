"Агенты СБУ наводнили РФ": в Москве призывают восстановить СМЕРШ

Агенты и террористы врагов заполонили РФ, и Москве нужно восстанавливать контрразведку.

Об этом сообщил военный эксперт Виктор Баранец.

"Россия кишит ставленниками СБУ, пашет стахановскими методами, вербуя даже тех, кто под видом беженцев прибыл на территорию России. Причём беженцы не только в Московской области. Эти люди, судя по результатам работы ФСБ, уже орудуют на Дальнем Востоке орудуют, в Приморском и Хабаровском крае", — в эфире интернет-канала "Красная линия" сказал аналитик.

Засилье диверсантов вызывает необходимость усилить контрразведывательные органы страны, уверен Баранец. Во время активизации спецслужб врага РФ просто необходим контрразведывательный орган, наподобие СМЕРШ.

По его словам, Россия должна обрести новые инструменты, чтобы выуживать эту падаль, которая прячется в чреве государства.