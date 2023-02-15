Алехин: армия России под прикрытием "тумана войны" очищает Харьковскую область от ВСУ

Если враг бросает большие силы в район Артёмовска, напрашиваются фланговые удары.

ВС РФ нужны бронетанковые кулаки и пехота на бронеавтомобилях при поддержке артиллеристов и ВКС РФ. Это классика, заявил полковник запаса, глава информационной службы Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алёхин.

Ранее сообщалось, что иностранцы прибывают в подразделения армии Украины, дислоцированные на Харьковском фронте.

"Но сейчас в районе Купянска и Изюма со стороны Сватово и Кременной идут активные боевые действия. Наши там поддавливают, имеют тактический успех. Около 20 населённых пунктов Харьковской области уже находятся под нашим контролем. Нельзя это забывать", — рассказал в интервью изданию "Украина.ру" эксперт.

По его словам, конфигурация фронта и динамика боёв вблизи населенных пунктов, которые ВС РФ вынуждены были оставить осенью, говорит о том, что в ближайшем будущем там что-то обязательно произойдёт. Может будут нанесены главный, отвлекающий и вспомогательный удар. Всё зависит от слаженности российских подразделений, подытожил Алёхин.