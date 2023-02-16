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Опубликовано видео точного попадания гаубицы Д-20 в окоп с боевиками ВСУ

Силовые структуры

В Сети появились кадры прямого попадания гаубицы в окоп с боевиками украинской армии. Удар зафиксировала камера беспилотника. Гаубица Д-20 способна стрелять на расстоянии до 20 километров. Артиллеристы наносят удары по заранее обнаруженным целям с закрытых огневых позиций, а дроны корректируют огонь орудий.

"Пришел сюда добровольцем. Здесь воюют два брата, я пришел их поддержать. Это наша земля! За неё сражался мой дед родной", — отметил один из бойцов группировки "Отважные".

Снаряды попадают точно в окопы, где скрываются украинские националисты, сообщает военный корреспондент телеканала "Звезда".

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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