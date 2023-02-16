FT: Пентагон может увеличить бюджет из-за острой потребности Украины в боеприпасах

Украинская армия сталкивается с острым дефицитом западных боеприпасов, поэтому Пентагон готовится к корректировке военного бюджета. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марка Милли.

По словам генерала, специфика украинского конфликта заключается в том, что военным приходится очень быстро тратить боевые припасы.

Как подчеркнул Милли, Пентагон внимательно изучает свои арсеналы техники, пытаясь найти снаряды для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он призвал Минобороны США проанализировать "истинные потребности" Киева перед поставками боеприпасов.

"Потом нужно включить это в бюджет. Боеприпасы стоят дорого", — уточнил генерал.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес порекомендовал военным ВСУ вести бои по западному образцу, экономично расходуя снаряды.