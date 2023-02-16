Киев скрывает свои реальные потери в конфликте с Россией, создавая мифы, чтобы шла помощь Запада. Но цифры уже "выплывают", и они чудовищны "до крика", а ложь нельзя поддерживать вечно — пишут эксперты TAC.
"Пока США и Европа закрывают на это глаза, гибнут люди. Неизвестно, сколько именно людей погибло в первый год украинского конфликта. Начало СВО 24 февраля 2022 года ознаменовало собой старт крупнейшего военного конфликта со времён окончания Второй мировой войны", — делится Брэдли Девлин.
Скорее всего, потери Киева уже давно исчисляются шестизначными цифрами. И они разнятся:
Отметим, эти цифры назывались ещё до штурмов ВС РФ Соледара и Бахмута.
Также США говорят неправду о потерях России, и они ниже. При этом, Вашингтон значительно переоценивает успехи военной борьбы ВСУ против русских. Де-факто, Украина получает помощь, искусственно завышая свою эффективность на поле боя, а американцы всё платят и платят (за это) — отмечает автор.
В TAC задаются вопросом: "как долго США будут терпеть эту ложь, пока вооружённые действия набивают карманы американского военно-промышленного комплекса?"
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