TAC: Киев занижает гигантские потери, чтобы не испугать Запад

Киев скрывает свои реальные потери в конфликте с Россией, создавая мифы, чтобы шла помощь Запада. Но цифры уже "выплывают", и они чудовищны "до крика", а ложь нельзя поддерживать вечно — пишут эксперты TAC.

"Пока США и Европа закрывают на это глаза, гибнут люди. Неизвестно, сколько именно людей погибло в первый год украинского конфликта. Начало СВО 24 февраля 2022 года ознаменовало собой старт крупнейшего военного конфликта со времён окончания Второй мировой войны", — делится Брэдли Девлин.

Скорее всего, потери Киева уже давно исчисляются шестизначными цифрами. И они разнятся:

По данным американцев, убиты и ранены более 100 тысяч солдат ВСУ, но реальные потери могут быть гораздо выше, ведь "Украина зависит от США и врёт им же".

В ноябре 2022 года председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала о том, что с начала СВО на Украине было убито более 100 тысяч военных ВСУ.

написала о том, что с начала СВО на Украине было убито более 100 тысяч военных ВСУ. В январе командующий норвежскими вооружёнными силами генерал Эйрик Кристофферсен , выступив по тому же поводу, назвал цифру около 110 тысяч человек. По факту, соотношение убитых и раненых на Украине составляет один к десяти, а то и выше. В любом случае, враньё на эту тему ничего хорошего не принесёт.

, выступив по тому же поводу, назвал цифру около 110 тысяч человек. По факту, соотношение убитых и раненых на Украине составляет один к десяти, а то и выше. В любом случае, враньё на эту тему ничего хорошего не принесёт. Окружение из отставных офицеров армии США экс-советника Пентагона полковника Дугласа Макгрегора и военная аудитория экс-советника президента США Пола Крейга Робертса подтверждают "чудовищные" потери (убитыми) у ВСУ — от 200 000 убитых украинцев.

и военная аудитория экс-советника президента США подтверждают "чудовищные" потери (убитыми) у ВСУ — от 200 000 убитых украинцев. Турецкие СМИ со ссылкой на оперативные данные Моссада опубликовали цифру в 157 000 погибших украинских бойцов на 1 января 2023 года.

Отметим, эти цифры назывались ещё до штурмов ВС РФ Соледара и Бахмута.

Также США говорят неправду о потерях России, и они ниже. При этом, Вашингтон значительно переоценивает успехи военной борьбы ВСУ против русских. Де-факто, Украина получает помощь, искусственно завышая свою эффективность на поле боя, а американцы всё платят и платят (за это) — отмечает автор.

В TAC задаются вопросом: "как долго США будут терпеть эту ложь, пока вооружённые действия набивают карманы американского военно-промышленного комплекса?"

