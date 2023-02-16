США создают средства для уничтожения российских спутников на орбите

США занимаются созданием малых боевых космических средств, способных выводить из строя российские спутники, заявил начальник Военно-космической академии им. Можайского генерал-майор Николай Нестечук.

"Они способны осуществить скрытый маневр, сближение с нашим космическим аппаратом и его выведение из строя, в любых условиях обстановки, в любой период", — сказал Нестечук на круглом столе в Совете Федерации.

По его словам, США могут вывести на орбиту подобные космические средства в составе аппаратов OneWeb или Starlink. Кроме того, доставить противоспутниковое оружие на орбиту может американский орбитальный самолёт типа X-37B.

Разработки США создают угрозу для российских спутников, отметил Нестечук.

"Что значит вывести из строя космический аппарат, который обеспечивает связь, телекоммуникации? Это значит потерять управление, прежде всего, стратегическими ядерными силами, чего допустить нельзя", — подчеркнул начальник академии.