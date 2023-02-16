Вадим Горшенин: Запад только сейчас понял, что принимает участие в гонке вооружений с Россией

2:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Pravda.Ru Вадим Горшенин заявил, что сейчас между Россией и Западом происходит гонка вооружений. При этом Москва учитывает опыт холодной войны, отметил председатель совета директоров холдинга интернет-ресурсов.

"Россия выматывает Запад гонкой вооружений", — подчеркнул Горшенин.

По его словам, уже год западные политики и военные сообщают, что у Вооружённых сил Российской Федерации скоро закончится то или иное оружие, ей придётся завершить спецоперацию. Такие прогнозы до сих пор не сбылись, отметил журналист.

"С другой стороны, всё чаще читаем, что западные страны не могут осуществить поставки вооружений, потому что это критично для собственной безопасности. Местные оружейники получают все большие заказы и одновременно поднимают цены на свой товар. Россия открывает новые военные производства, создавая рабочие места. Санкции должны были поставить крест на этой сфере, а вооружения наращиваются", — сказал глава Pravda.Ru.

Вместе с этим Горшенин заявил, что гонка вооружений началась, когда президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию информировал о новых образцах, которые разработаны в России.

"Запад чухнулся только сейчас, как и во время запуска СССР первого искусственного спутника, а затем человека в космос. Посмотрим, к чему приведёт эта гонка, оценим реальную стоимость рубля на фоне мировых валют. Со слабой валютой в такие гонки не вступают. Первыми, во всяком случае", — заключил журналист.

Ранее Горшенин заявил о непрагматичности внешней политики России.