Представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ полковник Николай Данилюк заявил, что у России заканчиваются крылатые ракеты. Он предположил, что запасы сходят на нет, а производить новые оборонно-промышленный комплекс не может.
Всё дело в комплектующих, которые ранее поставлялись из других стран. ВПК их заменить нечем, и, соответственно, ракеты модернизируют, но в худшую сторону, отметил Данилюк. Такой вывод в Генштабе сделали после анализа обломков крылатой ракеты Х-101, которую обнаружили в феврале.
"По тем типам ракет, которые нам пришлось анализировать, Россия не может производить собственные ракеты, потому что им нечем заменить иностранные комплектующие. Они не производят чипы, процессоры, которые нужны в строительстве и разработке оптико-электронных систем и головок самонаведения крылатых ракет", — приводит слова представителя "Военное обозрение".
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