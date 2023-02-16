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В Генштабе ВСУ полковник Данилюк заявил, что у РФ заканчиваются крылатые ракеты, а ВПК не может их производить

1:04
Силовые структуры

Представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ полковник Николай Данилюк заявил, что у России заканчиваются крылатые ракеты. Он предположил, что запасы сходят на нет, а производить новые оборонно-промышленный комплекс не может.

В Генштабе ВСУ полковник Данилюк заявил, что у РФ заканчиваются крылатые ракеты, а ВПК не может их производить

Всё дело в комплектующих, которые ранее поставлялись из других стран. ВПК их заменить нечем, и, соответственно, ракеты модернизируют, но в худшую сторону, отметил Данилюк. Такой вывод в Генштабе сделали после анализа обломков крылатой ракеты Х-101, которую обнаружили в феврале.

"По тем типам ракет, которые нам пришлось анализировать, Россия не может производить собственные ракеты, потому что им нечем заменить иностранные комплектующие. Они не производят чипы, процессоры, которые нужны в строительстве и разработке оптико-электронных систем и головок самонаведения крылатых ракет", — приводит слова представителя "Военное обозрение".

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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