Зеленский подтвердил отказ Украины уступать России территории

1:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Би-би-си, посвященное годовщине начала Россией СВО. В числе прочих, он ответил также на вопрос о возможной уступке Украиной территорий в обмен на мирное урегулирование конфликта.

По словам Зеленского, он исключает саму возможность территориальных уступок. Как рассказал украинский президент, это вызвано, прежде всего, опасением, что такой шаг может спровоцировать конфликт в будущем. Кроме того, как заявил Зеленский, у него нет доверия к российскому руководству.

Ранее пользователи Сети высмеяли Зеленского за сравнение Путина с драконом.