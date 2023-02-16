Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Би-би-си, посвященное годовщине начала Россией СВО. В числе прочих, он ответил также на вопрос о возможной уступке Украиной территорий в обмен на мирное урегулирование конфликта.
По словам Зеленского, он исключает саму возможность территориальных уступок. Как рассказал украинский президент, это вызвано, прежде всего, опасением, что такой шаг может спровоцировать конфликт в будущем. Кроме того, как заявил Зеленский, у него нет доверия к российскому руководству.
Ранее пользователи Сети высмеяли Зеленского за сравнение Путина с драконом.
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