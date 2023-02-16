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Зеленский подтвердил отказ Украины уступать России территории

1:41
Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Би-би-си, посвященное годовщине начала Россией СВО. В числе прочих, он ответил также на вопрос о возможной уступке Украиной территорий в обмен на мирное урегулирование конфликта.

Зеленский подтвердил отказ Украины уступать России территории

По словам Зеленского, он исключает саму возможность территориальных уступок. Как рассказал украинский президент, это вызвано, прежде всего, опасением, что такой шаг может спровоцировать конфликт в будущем. Кроме того, как заявил Зеленский, у него нет доверия к российскому руководству.

Ранее пользователи Сети высмеяли Зеленского за сравнение Путина с драконом.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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