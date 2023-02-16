В Офисе Зеленского Подоляк заявил, что финализацией конфликта с Россией может стать создание общего военного альянса

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советник главы Офиса президента Украины Михаила Подоляк выступил с очередным заявлением на Kyiv Jewish Forum. С его слов, после окончания конфликта будет создано новое политико-культурное пространство с новым форматом безопасности.

Политик пояснил, что у Украины будет некоторое время для перехода на новую ступень развития и повышения субъектности страны. Также он уверен, что Украину ждёт ментальная перестройка, в результате которой она станет менее коррумпированной и более "прозрачной".

Помимо этого, стране надо будет усилить работу с рисками в новом формате безопасности, которые могут исходить от определённых стран — это Россия, Северная Корея и Иран. А этот общий формат для Европы включит в себя и общий военный альянс, уверен Подоляк.

Ранее советник заявлял, что Киеву необходимы дальнобойные ракеты для ударов по Крыму.