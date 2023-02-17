Newsweek: атаки на Крым принесут пиар-эффект Зеленскому, но не помогут захватить полуостров

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Атаки на Крым принесут лишь пиар-эффект украинскому президенту Владимиру Зеленскому, однако они не помогут ВСУ установить контроль над полуостровом, пишет Newsweek.

В статье сказано, что на сегодняшний день у Киева нет шансов захватить Крым. По словам представителя Финского института международных отношений Аркадия Мошеса, превосходство в воздушном пространстве и морском флоте находится на стороне Вооружённых сил РФ.

"Трудно представить, что Украина вернёт Крым", — приводит издание комментарий специалиста.

Он также добавил, что Зеленскому не стоит ожидать никакого успеха от атак на полуостров, кроме создания "политического пиар-эффекта", как это было после взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал не допустить перехода Крыма и новых российских регионов под контроль киевского режима.