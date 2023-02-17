Россия сменила тактику ударов по инфраструктуре Украины: перерывов не будет

Массированные удары по критической инфраструктуре Украины приобретают регулярный характер: 10, 15 и 16 февраля. Об этом сообщил военный обозреватель Сергей Вальченко в материале для "МК".

Он отметил, что в последний раз мощный удар пришёлся по электроподстанции "Кременчуг" в Полтавской области, которая имеет важное значение в снабжении электроэнергией большого транспортного узла, включая железнодорожный мост через Днепр. Именно через него ВСУ направляют эшелоны с военной техникой на фронт в сторону Харькова и Краматорска.

Также поражены нефтеперерабатывающий завод в Кировоградской области и энергообъекты во Львовской области и в Харькове. Кроме того, в течение суток массированные ракетные удары нанесены по стратегическим целям в Очакове, Одессе, Павлограде.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв заявил, что Киев подтвердил поражение двух расчётов противовоздушной обороны (ПВО) и несколько складов с оружием.

"Украина отмечает точность ударов и обеспокоена наличием у наших военных агентурной связи или точных спутниковых снимков, чего раньше не было", — отметил он.

Вальченко считает, что массированные атаки будут продолжаться, поскольку ВС РФ необходимо сорвать планы украинской армии перейти в крупное наступление. Не исключено, что одной из задач ракетных ударов является нейтрализация систем ПВО Украины, отметил обозреватель.