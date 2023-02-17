Le Monde: Россия победит Украину по "Стратегии Свечина"

3:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военачальники на Украине вовсю используют разработки выдающегося стратега царской, а затем советской армии Александра Свечина. Для Запада — счастье, что русские пока не вспомнили "Доктрину Устинова"…

Доктрина последнего содержит максимальные отличия подходов сторон в этом конфликте, пишет Le Monde.

"Стратегия Свечина"

"Доктрину Свечина" американцы отвергли во время войн в Корее, Вьетнаме, Ираке и Афганистане. В итоге силы НАТО эти противостояния проиграли. Проблема американцев в том, что для них вопрос, "как воевать", важнее ответа, "для чего воевать". Запад считает военную тактику превыше военно-политический стратегии.

Французские военные аналитики Жан Лопес и Бенуа Бихан напомнили про "Стратегию Свечина" не зря. Талантливый полководец сражался на фронтах Русско-японской войны, а затем — Первой мировой, после революции командовал Всероссийским главным штабом, а еще преподавал в академии Генштаба.

Именно Свечин шире развернул труды прусского военного теоретика Карла фон Клаузевица, разделив тактику и стратегию и сформулировав концепцию "оперативного искусства". Американцы же во всех случаях боестолкновений напрочь забывают осмысливать политические цели войны, сообщают авторы.

Манера русских брать всех "измором" уходит корнями в первую мировую войну, когда выяснилось, что истощение ресурсов её участников — не только военное и экономическое, но и идеологическое.

В середине прошлого века самодовольным американцам Северная Корея и Китай фактически силой навязали партизанскую войну, где попросту сломили американцев морально.

Во Вьетнаме ситуация повторилась, но Вашингтон не внял и вынужден был позорно уходить из Кабула.

Военный аналитик Жан-Сильвестр Монгренье из Французского института геополитики напомнил, что, согласно Свечину, тактика должна быть гибкой.

"Именно так Россия меняла свои подходы на Украине — сообразно ситуации варьировала наступления, точечные удары по инфраструктуре, использовали "состояние перманентной мобилизации", вели "перестройку социально-экономических связей, чтобы выжить в непростое время и победить", — заключает издание.

"Доктрина Устинова"

А что же такое "Доктрина Устинова", которая мимоходом упомянута в начале материала? По доктрине маршала Устинова, СССР должен был полностью захватить Европу за 30-35 дней, в том числе используя ядерное оружие.

Сначала армии Варшавского договора прорывали бы оборону Североатлантического блока. После бы шло наступление на Западную Германию, затем бросок в Турцию, захват Италии, ФРГ, Дании, Голландии, Бельгии. Дальше войска выходили бы на границы Испании и Франции.

Как позже отмечали в Пентагоне, СССР был в силах это сделать. Однако стояла самая острая проблема, "как управлять и содержать в рамках порядка завоёванные территории с многомиллионным нелояльным населением"…