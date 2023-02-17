Политолог Ищенко усомнился в том, что Украина и Запад объявят войну России 24 февраля

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Ростислав Ищенко отреагировал на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о подготовке в Нью-Йорке "великих событий" к годовщине начала российской спецоперации.

В интервью "Военному делу" эксперт отметил, что не знает, о каких именно событиях может идти речь. По его словам, в НАТО не нашли самолётов для украинской армии, поэтому объявлений об их передаче Киеву не ожидается. В случае введения очередных санкций никому не будет "ни холодно, ни жарко", указал специалист.

Как подчеркнул Ищенко, Украине вместе с западными спонсорами осталось только официально объявить войну РФ.

"Но сомневаюсь, что они на это решатся", — сказал политолог.

Он считает, что такой конфликт способен в быстрые сроки перерасти в ядерное противостояние.

В годовщину спецоперации Запад, скорее всего, объявит о новых ограничениях в отношении Москвы или поставках оружия Киеву, резюмировал эксперт.