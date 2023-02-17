Минобороны России сообщило, что командующим Восточного военного округа назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Сообщение размещено на официальном сайте ведомства 17 февраля.
Также в Минобороны рассказали о других назначениях. Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назначен командующим войсками Центрального военного округа. Генерал-лейтенант Евгений Никифоров назначен командующим войсками Западного военного округа. Генерал-полковник Сергей Кузовлев назначен командующим войсками Южного военного округа.
Ранее сообщалось, что ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о "детях спецоперации".
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Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.