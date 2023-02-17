Рустам Мурадов назначен командующим Восточного военного округа

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Минобороны России сообщило, что командующим Восточного военного округа назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Сообщение размещено на официальном сайте ведомства 17 февраля.

Также в Минобороны рассказали о других назначениях. Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назначен командующим войсками Центрального военного округа. Генерал-лейтенант Евгений Никифоров назначен командующим войсками Западного военного округа. Генерал-полковник Сергей Кузовлев назначен командующим войсками Южного военного округа.

Ранее сообщалось, что ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о "детях спецоперации".