Полковник в запасе Сергей Хатылев рассказал, чем ВСУ намерены атаковать Крым, и что могут противопоставить противнику ВС России.
По словам эксперта, самыми опасными для полуострова являются украинские "Стрижи", беспилотники ВСУ, ожидаемые Киевом планирующие бомбы GLSDB для РСЗО HIMARS, а также ракеты ATACMS дальностью 300 и 500 км.
Однако Хатылев уточняет, что расположенная в Крыму группировка войск, а также отечественные системы ПРО и ПВО способны отразить все эти атаки.
"Вопрос здесь заключается только в том, с какой эффективностью будет дан отпор. Многое зависит от слаженного взаимодействия флота, сухопутных войск, авиации и частей ПВО", — отметил эксперт в беседе с изданием "Московский Комсомолец".
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