Полковник Сергей Хатылев рассказал, как ВС РФ защитят Крым от нападения ВСУ

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Полковник в запасе Сергей Хатылев рассказал, чем ВСУ намерены атаковать Крым, и что могут противопоставить противнику ВС России.

По словам эксперта, самыми опасными для полуострова являются украинские "Стрижи", беспилотники ВСУ, ожидаемые Киевом планирующие бомбы GLSDB для РСЗО HIMARS, а также ракеты ATACMS дальностью 300 и 500 км.

Однако Хатылев уточняет, что расположенная в Крыму группировка войск, а также отечественные системы ПРО и ПВО способны отразить все эти атаки.

"Вопрос здесь заключается только в том, с какой эффективностью будет дан отпор. Многое зависит от слаженного взаимодействия флота, сухопутных войск, авиации и частей ПВО", — отметил эксперт в беседе с изданием "Московский Комсомолец".