Украинские власти сообщили, что на всей территории страны объявлена воздушная тревога. За пятницу, 17 февраля, об угрозе ракетной атаки чиновники предупреждали два раза.
Данные об опасности опубликовали представители Министерства цифровой трансформации на сайте с картой, которую разработало ведомство.
"Причина тревоги — взлёт российского самолёта МиГ-31, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", — отметили в издании Страна. ua.
Ранее журналисты этого СМИ и издания Klymenko Time рассказали о взрыве в Сумах.
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Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.