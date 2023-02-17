По всей Украине второй раз за день звучит воздушная тревога

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские власти сообщили, что на всей территории страны объявлена воздушная тревога. За пятницу, 17 февраля, об угрозе ракетной атаки чиновники предупреждали два раза.

Данные об опасности опубликовали представители Министерства цифровой трансформации на сайте с картой, которую разработало ведомство.

"Причина тревоги — взлёт российского самолёта МиГ-31, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", — отметили в издании Страна. ua.

Ранее журналисты этого СМИ и издания Klymenko Time рассказали о взрыве в Сумах.