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Украинская ПВО в Харькове снова "проспала" ракетную атаку ВКС РФ

0:59
Силовые структуры

Ночью 17 февраля ВС РФ нанесли ракетный удар по военным целям и объектам энергетической инфраструктуры в Харькове. Как сообщают местные жители, работа комплексов ПВО началась уже после первых взрывов.

Украинская ПВО в Харькове снова "проспала" ракетную атаку ВКС РФ

"Украинская ПВО снова проспала российскую ракетную атаку", — прокомментировал новость российский журналист Александр Неукропный.

Харьковчане пишут в соцсетях, что сначала раздались взрывы, потом в небо начали взлетать ракеты противовоздушной обороны, и лишь затем завыли сигналы воздушной тревоги.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов официально подтвердил, что один из боеприпасов повредил инфраструктурный объект. Всего, по словам горожан, раздалось минимум пять сильных взрывов.

Ранее военный эксперт заверил, что у России есть всего два способа освободить Херсон от националистов.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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