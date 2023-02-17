Штурмовики ЧВК "Вагнер" прорвались в центр Парасковиевки

Бойцы ЧВК "Вагнер" пробили оборону противника в поселке Парасковиевка и ведут наступление в центре населенного пункта.
СМИ сообщают, что между подразделениями "музыкантов" и украинскими военнослужащими идут ожесточенные бои. Российским бойцам удалось с трех сторон подойти к поселку, после чего отряды добровольцев пошли в прорыв.
Взятие Парасковиевки позволит контролировать северные пути снабжения группировки ВСУ в Бахмуте и усилить давление на обороняющихся украинских военнослужащих.
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