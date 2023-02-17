Штурмовики ЧВК "Вагнер" прорвались в центр Парасковиевки

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Бойцы ЧВК "Вагнер" пробили оборону противника в поселке Парасковиевка и ведут наступление в центре населенного пункта.

СМИ сообщают, что между подразделениями "музыкантов" и украинскими военнослужащими идут ожесточенные бои. Российским бойцам удалось с трех сторон подойти к поселку, после чего отряды добровольцев пошли в прорыв.

Взятие Парасковиевки позволит контролировать северные пути снабжения группировки ВСУ в Бахмуте и усилить давление на обороняющихся украинских военнослужащих.