Военкор Коц заявил, что освобождение Донбасса займёт минимум два года

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Операция по освобождению Артёмовска будет продолжаться ещё несколько недель. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц.

"А для того, чтобы подойти хотя бы к линии от Авдеевки до Краматорска — только Донбасс освободить, — это не в этом году, мне кажется, точно. То есть, это ещё год-два, а то и три", — предупредил он в эфире радио "КП".

По его мнению, ожидать стремительного наступления ВС РФ по широкому фронту с применением больших танковых колонн не стоит. На данный момент российские войска перешли к новой методике обороны, указал военкор. ВС РФ выдерживают "кинжальные" удары украинской армии, затем ловят противника на контратаке.

"Это даёт свои плоды, и потихонечку мобилизованные этому тоже научились. Они действуют очень профессионально", — заявил Коц.