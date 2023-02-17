Операция по освобождению Артёмовска будет продолжаться ещё несколько недель. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц.
"А для того, чтобы подойти хотя бы к линии от Авдеевки до Краматорска — только Донбасс освободить, — это не в этом году, мне кажется, точно. То есть, это ещё год-два, а то и три", — предупредил он в эфире радио "КП".
По его мнению, ожидать стремительного наступления ВС РФ по широкому фронту с применением больших танковых колонн не стоит. На данный момент российские войска перешли к новой методике обороны, указал военкор. ВС РФ выдерживают "кинжальные" удары украинской армии, затем ловят противника на контратаке.
"Это даёт свои плоды, и потихонечку мобилизованные этому тоже научились. Они действуют очень профессионально", — заявил Коц.
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Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.