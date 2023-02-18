Разведчики ВДВ ликвидировали 35-летнюю женщину-снайпера ВСУ

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Десантники ВС РФ в ходе боевых действий в ЛНР ликвидировал женщину-снайпера, сражавшуюся на стороне украинских националистов.

Пара снайперов ВСУ была уничтожена штурмовой группой разведвзвода ВДВ, сообщил командир подразделения журналистам агентства РИА Новости.

Он добавил, что снайперы обороняли опорный пункт боевиков, который сейчас перешёл под контроль российской армии.

"Уже непосредственно после входа на позиции ВСУ штурмовых отрядов было обнаружено, что снайпером является женщина, около 35 лет", — пояснил разведчик.

Ранее украинский волонтёр пожаловался на крайне низкий уровень подготовки мобилизованных Вооружённых сил Украины.