РИА Новости: артиллеристы ВС РФ уничтожили "блуждающий миномёт" ВСУ, из которого обстреливали Каховку

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В районе села Новоберислав Херсонской области артиллеристы российской армии уничтожили в пятницу 120-миллиметровый миномёт вооружённых сил Украины (ВСУ), из которого вёлся обстрел домов мирных жителей в Каховке. Об этом сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника издания, также уничтожена в районе села Ингулец самоходная гаубица "Акация". Ликвидированы и расчёты этих орудий — четверо военных ВСУ погибли, один ранен.

Источник отметил, что артиллеристы ВС РФ смогли выследить и уничтожить так называемый "блуждающий миномёт" из которого вёлся огонь по домам мирных жителей города Каховка, расположенного на противоположном берегу Днепра.