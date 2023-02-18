В районе села Новоберислав Херсонской области артиллеристы российской армии уничтожили в пятницу 120-миллиметровый миномёт вооружённых сил Украины (ВСУ), из которого вёлся обстрел домов мирных жителей в Каховке. Об этом сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника издания, также уничтожена в районе села Ингулец самоходная гаубица "Акация". Ликвидированы и расчёты этих орудий — четверо военных ВСУ погибли, один ранен.
Источник отметил, что артиллеристы ВС РФ смогли выследить и уничтожить так называемый "блуждающий миномёт" из которого вёлся огонь по домам мирных жителей города Каховка, расположенного на противоположном берегу Днепра.
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