Ходаковский заявил об ошибочной тактике ВС РФ, не позволяющей взять Угледар

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский высказался относительно способностей российских военных инструкторов. Он объяснил, почему в боях за Угледар не работает тактика действий, при которой бойцы захватывают здания, ходят по коридорам и врываются в помещения.

Он считает, что в условиях городского боя неправильно учить военных ходить в штурмовых порядках в составе группы.

"В составе группы хватит одной мины, чтобы уложить всех", — пишет он.

Он привёл в пример опыт освобождения Мариуполя. Необходимо здание, занятое врагом, просто взрывать вместе с противником, не жертвуя собственным личным составом.

"Если мы хотим взять Угледар, нам ничего не остаётся, кроме как сносить перед собой всё. Но чем? Пока не снесём, ложить личный состав в безуспешных попытках отвоевать хоть кусок, — неправильно", — считает комбат.