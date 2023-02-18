Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский высказался относительно способностей российских военных инструкторов. Он объяснил, почему в боях за Угледар не работает тактика действий, при которой бойцы захватывают здания, ходят по коридорам и врываются в помещения.
Он считает, что в условиях городского боя неправильно учить военных ходить в штурмовых порядках в составе группы.
"В составе группы хватит одной мины, чтобы уложить всех", — пишет он.
Он привёл в пример опыт освобождения Мариуполя. Необходимо здание, занятое врагом, просто взрывать вместе с противником, не жертвуя собственным личным составом.
"Если мы хотим взять Угледар, нам ничего не остаётся, кроме как сносить перед собой всё. Но чем? Пока не снесём, ложить личный состав в безуспешных попытках отвоевать хоть кусок, — неправильно", — считает комбат.
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