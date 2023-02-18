CNN: пилоты украинских Ми-8 вынуждены летать очень низко из-за страха перед российской ПВО

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская авиация является одной из приоритетных целей российской противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил американский журналист Сэм Кайли. Он подчеркнул, что России обладает "гигантским преимуществом" перед Украиной с точки зрения самолётов и пилотов.

"Украинским вертолётчикам приходится летать так низко, что находиться на борту одного из них — всё равно, что кататься на камушке, который скользит по воде", — указал журналист в материале для CNN.

Один из командиров бригады ВВС Украины рассказал, что чаще всего пилоты пользуются вертолётами Ми-8, совершая около трёх вылетов за день. Военный признался, что однажды даже подрезал дерево, чтобы не попасть под удар российской ракеты. Три из пяти лопастей несущего винта были повреждены, и пилот совершил вынужденную посадку.