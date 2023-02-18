Украинская авиация является одной из приоритетных целей российской противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил американский журналист Сэм Кайли. Он подчеркнул, что России обладает "гигантским преимуществом" перед Украиной с точки зрения самолётов и пилотов.
"Украинским вертолётчикам приходится летать так низко, что находиться на борту одного из них — всё равно, что кататься на камушке, который скользит по воде", — указал журналист в материале для CNN.
Один из командиров бригады ВВС Украины рассказал, что чаще всего пилоты пользуются вертолётами Ми-8, совершая около трёх вылетов за день. Военный признался, что однажды даже подрезал дерево, чтобы не попасть под удар российской ракеты. Три из пяти лопастей несущего винта были повреждены, и пилот совершил вынужденную посадку.
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