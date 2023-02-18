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Арестович о решающей фазе конфликта на Украине: Самое сложное нас ждёт впереди

1:21
Силовые структуры

Алексей Арестович назвал новости о большом наступлении российской армии "страшными сказками", но заявил о том, что самое сложное Украину ждёт впереди.

Арестович о решающей фазе конфликта на Украине: Самое сложное нас ждёт впереди

Украинский военный аналитик отметил, что сообщения о "решающей фазе в….*" являются информационно-психологической операцией России.

"Наступление противника уже идёт, но успеха особого не имеет", — написал бывший советник офиса Владимира Зеленского в своём микроблоге.

Он предупредил украинцев о том, что в годовщину начала СВО Россия обрушит на Украину ракетные удары и бросит в бой дополнительные резервы.

"История стратегических российских наступлений закончена", — заявил Арестович, отметив, что тяжёлое военное противостояние ещё будет продолжаться какое-то время.

Он уверен, что Россия попытается победить Украину изнутри невоенными методами. Он считает, что РФ намерена сорвать шансы страны на "на реконструкцию и смену модели развития".

"Самое сложное нас ждёт впереди", — выразил своё мнение украинский аналитик.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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