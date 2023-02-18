Алексей Арестович назвал новости о большом наступлении российской армии "страшными сказками", но заявил о том, что самое сложное Украину ждёт впереди.
Украинский военный аналитик отметил, что сообщения о "решающей фазе в….*" являются информационно-психологической операцией России.
"Наступление противника уже идёт, но успеха особого не имеет", — написал бывший советник офиса Владимира Зеленского в своём микроблоге.
Он предупредил украинцев о том, что в годовщину начала СВО Россия обрушит на Украину ракетные удары и бросит в бой дополнительные резервы.
"История стратегических российских наступлений закончена", — заявил Арестович, отметив, что тяжёлое военное противостояние ещё будет продолжаться какое-то время.
Он уверен, что Россия попытается победить Украину изнутри невоенными методами. Он считает, что РФ намерена сорвать шансы страны на "на реконструкцию и смену модели развития".
"Самое сложное нас ждёт впереди", — выразил своё мнение украинский аналитик.
* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.
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