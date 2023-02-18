Российская группировка войск "Центр" нанесла ВСУ комплексное огневое поражение в ЛНР

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Краснолиманском направлении в Луганской Народной Республике российская группировка "Центр" нанесла огневое поражение подразделениям противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Известны подробности. За прошедшие 24 часа были ликвидированы более 100 военных ВС Украины, САУ "Акация" и "Гвоздика", гаубицы Д-20 и Д-30, два автомобиля и две бронированные машины в районе населённых пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва и Червонопоповка.