На Краснолиманском направлении в Луганской Народной Республике российская группировка "Центр" нанесла огневое поражение подразделениям противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Известны подробности. За прошедшие 24 часа были ликвидированы более 100 военных ВС Украины, САУ "Акация" и "Гвоздика", гаубицы Д-20 и Д-30, два автомобиля и две бронированные машины в районе населённых пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва и Червонопоповка.
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