Депутат Верховной рады Гео Лерос: после СВО президента Владимира Зеленского ждёт тюрьма

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Верхушка власти Украины наживается за счёт военного положения. Они "набивают свои карманы и офшоры", но вскоре Украину ждёт революция, итог которой для президента Владимира Зеленского будет плачевным. Такого мнения придерживается депутат Верховной рады, бывший член президентской фракции "Слуга народа" Гео Лерос.

"После в…* вся команда Зеленского окажется в тюрьме. Я искренне на это надеюсь. Только в Мариуполе погибли больше 100 тысяч гражданского населения. Зеленский их не эвакуировал, он эвакуировал только свой 95-й квартал", — высказался он в эфире украинского информационного телеканала "5 канал".

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.