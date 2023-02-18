Верхушка власти Украины наживается за счёт военного положения. Они "набивают свои карманы и офшоры", но вскоре Украину ждёт революция, итог которой для президента Владимира Зеленского будет плачевным. Такого мнения придерживается депутат Верховной рады, бывший член президентской фракции "Слуга народа" Гео Лерос.
"После в…* вся команда Зеленского окажется в тюрьме. Я искренне на это надеюсь. Только в Мариуполе погибли больше 100 тысяч гражданского населения. Зеленский их не эвакуировал, он эвакуировал только свой 95-й квартал", — высказался он в эфире украинского информационного телеканала "5 канал".
* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.
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