Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Политик Антон Хофрайтер резко ответил на требование Зеленского о фосфорных бомбах
Президент Чехии: победа Украины над Россией может принести проблемы, которые трудно даже представить
CNN: украинские пилоты вынуждены переделывать советские транспортные Ми-8 под ударные вертолёты
Боевик ВСУ "Мадьяр": российские диверсанты могут прорваться в бахмутский район Самолёт
Глава МИД Германии предложила Путину развернуть политику на 360 градусов
Госсекретарь США Блинкен: у США нет сомнений в победе Украины
РусВесна: в боях под Угледаром шаг за шагом армия России двигается вперёд
Сальдо: Херсон скоро вернётся под контроль России
Делегацию Израиля выгнали с заседания стран Африканского союза

Депутат Верховной рады Гео Лерос: после СВО президента Владимира Зеленского ждёт тюрьма

0:56
Силовые структуры

Верхушка власти Украины наживается за счёт военного положения. Они "набивают свои карманы и офшоры", но вскоре Украину ждёт революция, итог которой для президента Владимира Зеленского будет плачевным. Такого мнения придерживается депутат Верховной рады, бывший член президентской фракции "Слуга народа" Гео Лерос.

Депутат Верховной рады Гео Лерос: после СВО президента Владимира Зеленского ждёт тюрьма

"После в…* вся команда Зеленского окажется в тюрьме. Я искренне на это надеюсь. Только в Мариуполе погибли больше 100 тысяч гражданского населения. Зеленский их не эвакуировал, он эвакуировал только свой 95-й квартал", — высказался он в эфире украинского информационного телеканала "5 канал".

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Стало известно, какие бактерии погубили Костомарова

Состояние Костомарова стремительно ухудшалось, а врачи нашли в его организме бактерию, которая практически сразу показала, что болезнь будет сопровождаться некрозами.

Что погубило Костомарова: о смертоносных бактериях, поразивших организм спортсмена
РИА Новости: на Украине пообещали уничтожить РФ через три месяца
Украина намерена развалить Россию к лету 2023 года
Кадыров раскрыл свои отношения с Минобороны
Спектакль с участием Серебрякова внезапно всплыл в Москве
Спонсоры Украины начали понимать, что их вложения не окупятся — всё заберут американцы Ольга Лебедева Лукашенко раскрыл планы Путина по Украине Любовь Степушова Пентагон много лет распыляет "рядового Райана" над миром Сергей Лебедев
Китай готовится к противостоянию с Западом — Никифорова
Байден готовит конфликту на Украине жуткую концовку, заявил экс-советник ЦРУ
"Отважные" взяли в плен десантника ВСУ
"Отважные" взяли в плен десантника ВСУ
Последние материалы
CNN: украинские пилоты вынуждены переделывать советские транспортные Ми-8 под ударные вертолёты
Боевик ВСУ "Мадьяр": российские диверсанты могут прорваться в бахмутский район Самолёт
Глава МИД Германии предложила Путину развернуть политику на 360 градусов
Госсекретарь США Блинкен: у США нет сомнений в победе Украины
РусВесна: в боях под Угледаром шаг за шагом армия России двигается вперёд
Сальдо: Херсон скоро вернётся под контроль России
Делегацию Израиля выгнали с заседания стран Африканского союза
В создании искусственной ДНК участвовали японцы
РВ: бойцы группировки "О" обнаружили под снегом множество тел боевиков ВСУ после захвата позиций
Одиночное путешествие: удовольствия и риски
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X