РВ: опубликованы видеокадры ДТП с участием двух танков боевиков ВСУ под Лиманом

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. В зоне спецоперации произошло ДТП с участием двух танков ВСУ.

Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали видеоролик, на котором экипаж с боевиками украинской армии не разглядел танк на дороге, в результате чего произошло столкновение машин. Спецназ группировки "Отважные" зафиксировали такой случай на Лиманском направлении.

Ранее Григорий Миронов заявил о тайном смысле Мюнхенской конференции. По словам аналитика, будущее Украины уже предопределено.