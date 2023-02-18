Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. В зоне спецоперации произошло ДТП с участием двух танков ВСУ.
Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали видеоролик, на котором экипаж с боевиками украинской армии не разглядел танк на дороге, в результате чего произошло столкновение машин. Спецназ группировки "Отважные" зафиксировали такой случай на Лиманском направлении.
Ранее Григорий Миронов заявил о тайном смысле Мюнхенской конференции. По словам аналитика, будущее Украины уже предопределено.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Состояние Костомарова стремительно ухудшалось, а врачи нашли в его организме бактерию, которая практически сразу показала, что болезнь будет сопровождаться некрозами.