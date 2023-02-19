Глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил о кратном увеличении выпускаемой военной продукции, в том числе гиперзвуковых ракет "Кинжал".
По его словам, гиперзвуковые ракетные комплексы уже давно производятся серийно, но сейчас Минобороны РФ нуждается в значительных объемах ракет.
"Объемы производств военной продукции выросли значительно, в некоторых случаях — более чем в 50 раз", — пояснил глава "Ростеха" в эфире телеканала "Звезда".
Чемезов отметил, что в первую очередь рост коснулся всей номенклатуры современных боеприпасов.
Ранее военный эксперт заявил, что своевременное решение о начале специальной военной операции на Украине предотвратило крупную войну на территории Российской Федерации.
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