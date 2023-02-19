ВСУ испытывают новобранцев под Угледаром, отправляя их вслепую на российские позиции

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские националисты под Угледаром проверяют мобилизованных новичков на храбрость, для чего посылают их в разведку боем на российские позиции, рассказал доброволец отряда "Эспаньола" с позывным "Выходной".

По словам военнослужащего, накануне он столкнулся с одним из новобранцев противника "буквально в 40 метрах", боевик быстро отступил к своим под беглым огнём.

"У них (ВСУ. — Прим. ред.) есть такая практика — они одного человека отправляют вперёд. То есть какого-то нового. И говорят ему, что до них (бойцов ВС РФ. — Прим. ред.) 250 метров, а по факту — 150 метров", — пояснил "Выходной" в интервью РИА Новости.

Таким образом украинцы проверяют пополнение на бесстрашие и смотрят, как мобилизованный выйдет из ситуации, добавил доброволец.

Ранее стало известно, что украинским мужчинам местные дельцы предлагают организовать несколько переломов, чтобы военкомат потерял к ним интерес.