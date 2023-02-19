На фоне нехватки вооружения боевики украинской армии прибегают к использованию дронов, изготовленных из пивных банок. Об этом сообщает корреспондент норвежского телеканала TV2 Расмус Тантольд.
Другого выбора, кроме как проявлять изобретательность и делать дроны из пивных банок, у украинцев нет, поскольку нехватка боеприпасов очень велика.
Журналист добавил, что сам сначала с трудом поверил в информацию об использовании ВСУ самодельных беспилотников. Однако когда увидел их вживую, понял, что это смертельно опасно.
Самодельные дроны напичканы железными шарами, предназначенные для убийства людей, заключил репортёр из Норвегии.
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