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TV2: ВСУ делают дроны из пивных банок, начиняя их железными шарами

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Силовые структуры

На фоне нехватки вооружения боевики украинской армии прибегают к использованию дронов, изготовленных из пивных банок. Об этом сообщает корреспондент норвежского телеканала TV2 Расмус Тантольд.

TV2: ВСУ делают дроны из пивных банок, начиняя их железными шарами

Другого выбора, кроме как проявлять изобретательность и делать дроны из пивных банок, у украинцев нет, поскольку нехватка боеприпасов очень велика.

Журналист добавил, что сам сначала с трудом поверил в информацию об использовании ВСУ самодельных беспилотников. Однако когда увидел их вживую, понял, что это смертельно опасно.

Самодельные дроны напичканы железными шарами, предназначенные для убийства людей, заключил репортёр из Норвегии.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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