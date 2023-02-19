TV2: ВСУ делают дроны из пивных банок, начиняя их железными шарами

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На фоне нехватки вооружения боевики украинской армии прибегают к использованию дронов, изготовленных из пивных банок. Об этом сообщает корреспондент норвежского телеканала TV2 Расмус Тантольд.

Другого выбора, кроме как проявлять изобретательность и делать дроны из пивных банок, у украинцев нет, поскольку нехватка боеприпасов очень велика.

Журналист добавил, что сам сначала с трудом поверил в информацию об использовании ВСУ самодельных беспилотников. Однако когда увидел их вживую, понял, что это смертельно опасно.

Самодельные дроны напичканы железными шарами, предназначенные для убийства людей, заключил репортёр из Норвегии.