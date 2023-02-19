Ходаковский: называющих РФ агрессором россиян надо передать Киеву для восполнения потерь ВСУ

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Комбат "Востока" Александр Ходаковский задаётся вопросами: как Украина смогла наплевать на могилы предков и называет современных карателей именами дивизий Гитлера? Ведь это один народ, который освобождал Польшу в своё время и воевал в Великой Отечественной войне.

Вопросы скорее риторические и остаются без ответа, так как даже в РФ есть те, кто смотрит на Украину как на жертву российской агрессии. Ходаковский придумал, что с ними нужно делать:

"Я бы с большим удовольствием передал их Украине для восполнения потерь — на фронте они принесут вреда нам меньше, чем в тылу. Те, кто способен солидаризоваться с иудами — это не те, кто имеет право наследовать нашу землю, за которую пролито столько крови и в прошлом веке, и в нынешнем".