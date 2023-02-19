Пригожин: Группа самодуров уничтожает население Донбасса

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Евгений Пригожин встретился с замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуардом Басуриным и обсудил с ним острые проблемы, которые возникли в ходе спецоперации.

Бизнесмен считает, что есть "узкая группа самодуров", которая, по его мнению, "занимается уничтожением русского населения" в Донбассе.

"Да, есть проблема. Поэтому надо стучаться. Если не стучаться, проблему не решить. Надо стучаться во все двери. Политические, военные. Нужно стучаться и объяснять. Я кстати говорил. У нас нужно много работать с мобилизованными. Мотивация! Люди должны понимать, почему они здесь находятся и ради чего. Не всегда та работа, которая была в местах, где их призывали, велась", — заявил Басурин.

Также они обсудили вопрос передачи опыта от офицеров, которые с начала конфликта в Донбассе в 2014 году, новобранцам, в том числе мобилизованным. Басурин и Пригожин сошлись во мнении, что таким образом возможно снизить потери в подразделениях и повысить их эффективность.