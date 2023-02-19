Спецслужбы Украины стояли за организацией теракта на Крымском мосту. Версия подтверждена в ходе расследования.
Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
"В ходе расследования подтверждена версия о том, что к организации теракта на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы", — в интервью ТАСС сказал он.
Глава следкома напомнил, что уже установили личности 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению данного преступления. Среди подозреваемых граждане Украины, Армении, Грузии и РФ, восемь из них арестованы. По уголовному делу продолжаются экспертизы.
"Обобщается и систематизируется вся полученная информация с целью установления полной картины произошедшего и иных лиц, причастных к этому преступлению", — подытожил Бастрыкин.
Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту произошёл теракт. Часть моста было повреждена.
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