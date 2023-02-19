РВ: Донбасс — конечная остановка иностранных наёмников в рядах ВСУ

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Украине продолжается уничтожение наёмников, которые приезжают в эту страну, чтобы поохотиться на россиян.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Военкоры отметили, что в Угледаре уничтожен очередной боевик из иностранного легиона Леннарт Йоханссон. Раньше "солдат удачи" служил во Французском иностранном легионе.

Кстати, прямо перед ним российская армия ликвидировала ещё одного боевика из Франции — Давида Д. по кличке Страйдер.

Еще двое финских наёмников — Тина и Миро несколько дней не выходят на связь. Последний раз боевиков, приехавших из Финляндии, видели в Артёмовске.