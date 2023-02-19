На Украине продолжается уничтожение наёмников, которые приезжают в эту страну, чтобы поохотиться на россиян.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Военкоры отметили, что в Угледаре уничтожен очередной боевик из иностранного легиона Леннарт Йоханссон. Раньше "солдат удачи" служил во Французском иностранном легионе.
Кстати, прямо перед ним российская армия ликвидировала ещё одного боевика из Франции — Давида Д. по кличке Страйдер.
Еще двое финских наёмников — Тина и Миро несколько дней не выходят на связь. Последний раз боевиков, приехавших из Финляндии, видели в Артёмовске.
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"Судный день" случится не на Банковой и не на территории Украины.