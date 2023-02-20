Следующие несколько недель станут решающими для Украины. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, отвечая на соответствующий вопрос в интервью агентству Bloomberg.
По его словам обеспечение противовоздушной обороны Украины является "важнейшим приоритетом". На создание "надёжной и рабочей ПВО" он отвёл следующие три месяца.
Указанный период действительно важен, но он не определит исход конфликта на Украине, уточнил немецкий министр.
Ранее западные эксперты заявили, что администрация Белого дома в преддверии визита американского лидера Джо Байдена в Польшу потребовала от президента Украины Владимира Зеленского добиться успехов на поле боя.
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