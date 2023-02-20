Министр обороны ФРГ Писториус: предстоящие недели будут решающими для Украины

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Следующие несколько недель станут решающими для Украины. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, отвечая на соответствующий вопрос в интервью агентству Bloomberg.

По его словам обеспечение противовоздушной обороны Украины является "важнейшим приоритетом". На создание "надёжной и рабочей ПВО" он отвёл следующие три месяца.

Указанный период действительно важен, но он не определит исход конфликта на Украине, уточнил немецкий министр.

Ранее западные эксперты заявили, что администрация Белого дома в преддверии визита американского лидера Джо Байдена в Польшу потребовала от президента Украины Владимира Зеленского добиться успехов на поле боя.