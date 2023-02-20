Зеленский указал на отсутствие данных о военной помощи России со стороны Китая

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Китай не поставляет вооружения России.

"Мы не видим подобных сигналов", — подчеркнул президент, слова которого приводят Corriere della Sera и La Repubblica.

По словам руководителя Украины, пока военная помощь Москве со стороны Пекина невозможна. Вместе с этим Зеленский добавил: Киев хочет, чтобы КНР поддерживала ВСУ.

Ранее американский сенатор, республиканка Линдси Грэм предостерегла Китай от передачи России техники. Этот возможный шаг Пекина политик назвала большой ошибкой.