Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Китай не поставляет вооружения России.
"Мы не видим подобных сигналов", — подчеркнул президент, слова которого приводят Corriere della Sera и La Repubblica.
По словам руководителя Украины, пока военная помощь Москве со стороны Пекина невозможна. Вместе с этим Зеленский добавил: Киев хочет, чтобы КНР поддерживала ВСУ.
Ранее американский сенатор, республиканка Линдси Грэм предостерегла Китай от передачи России техники. Этот возможный шаг Пекина политик назвала большой ошибкой.
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