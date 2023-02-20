Байден заявил, что Украина "продолжит брать верх" над Россией

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американский президент Джо Байден рассказал об успехах Киева в конфликте с Москвой.

"Вы продолжите брать верх", — подчеркнул глава Штатов во время пресс-конференции в Киеве.

Известно, что лидер США посетил Украину в понедельник, 20 февраля. По всей территории страны объявили воздушную тревогу. Байден пообещал оказывать ВСУ поддержку вместе с партнёрами Вашингтона.

Ранее политолог Малек Дудаков счёл рабочую поездку президента в Киев началом предвыборной кампании политика.

"Байдена дожало украинское лобби", — отметил специалист.