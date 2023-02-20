Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Дмитрий Назаров написал новое стихотворение: "Цензура абсурда"
Зеленский заявил, что хотел бы видеть Китай "на своей стороне"
Юрий Антонов о Романе Костомарове: я бы не стал обвинять только врачей
BI: манёвр России с палладием обернётся для США неожиданными последствиями
Марков о договорённости России и США: Байден просил гарантии Путина и получил
Мэр Шахтёрска проинформировал об экстренной эвакуации жителей пригорода Артёмовска
Кардиолог Беленков: если у родителей гипертония, надо пораньше прийти к доктору
Ветеран ВС США Крапивник предсказал кровавую эскалацию после визита Байдена в Киев
AP: перед поездкой Байдена в Киев США вышли на связь с Россией

Байден заявил, что Украина "продолжит брать верх" над Россией

0:39
Силовые структуры

Американский президент Джо Байден рассказал об успехах Киева в конфликте с Москвой.

Байден заявил, что Украина "продолжит брать верх" над Россией

"Вы продолжите брать верх", — подчеркнул глава Штатов во время пресс-конференции в Киеве.

Известно, что лидер США посетил Украину в понедельник, 20 февраля. По всей территории страны объявили воздушную тревогу. Байден пообещал оказывать ВСУ поддержку вместе с партнёрами Вашингтона.

Ранее политолог Малек Дудаков счёл рабочую поездку президента в Киев началом предвыборной кампании политика.

"Байдена дожало украинское лобби", — отметил специалист.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Театр "Современник" вернул в труппу Лию Ахеджакову после громкого скандала с письмами

В "Современнике" заявили, что спектакли с участием Ахеджаковой числятся в репертуаре театра.

Театр "Современник" заявил о наличии в репертуаре спектактей с Лией Ахеджаковой
МК: Кнутов заявил о подготовке войсками ВС РФ к нанесению ударов по мостам ВСУ
Армия России начнёт наносить удары по мостам, тоннелям и транслогистическим узлам на границе с Польшей
Появились кадры, на которых русские бойцы противостоят БТР MRAP MaxxPro в окопах
Выступления президентов США и РФ будут жёсткими ультиматумами — эксперты
Спонсоры Украины начали понимать, что их вложения не окупятся — всё заберут американцы Ольга Лебедева Лукашенко раскрыл планы Путина по Украине Любовь Степушова Пентагон много лет распыляет "рядового Райана" над миром Сергей Лебедев
Армия России уничтожила десант ВСУ, попытавшийся высадиться на левом берегу Днепра из Дудчан
Цискаридзе остался в немилости у российских зрителей
Бункер Зеленского поразил британского журналиста своим видом
Бункер Зеленского поразил британского журналиста своим видом
Последние материалы
Минобороны РФ подтвердило информацию о гибели срочников в Курской области
Президент США Байден уехал из Киева
Меркель сообщила российским пранкерам истинную цель Минских соглашений
Белград надеется на поддержку США в решении косовского вопроса
VT: погибших военных ВСУ сбрасывают в овраги, чтобы не платить их родственникам
Врач Малышева: игнорирование изжоги грозит серьёзными ожогами голосовых связок
ОП Крыма: приезд Байдена в Киев — демонстрация воевать до последнего украинца
Чиков: на военного врача завели уголовное дело за отказ отправиться в зону СВО на Украине
Минобороны РФ сообщило о гибели шести военных при пожаре в блиндаже в Курской области
Sohu: США ошиблись в борьбе с Россией и столкнулись с её опасными союзниками
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X