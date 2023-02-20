Американский президент Джо Байден рассказал об успехах Киева в конфликте с Москвой.
"Вы продолжите брать верх", — подчеркнул глава Штатов во время пресс-конференции в Киеве.
Известно, что лидер США посетил Украину в понедельник, 20 февраля. По всей территории страны объявили воздушную тревогу. Байден пообещал оказывать ВСУ поддержку вместе с партнёрами Вашингтона.
Ранее политолог Малек Дудаков счёл рабочую поездку президента в Киев началом предвыборной кампании политика.
"Байдена дожало украинское лобби", — отметил специалист.
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