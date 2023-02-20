В Киеве пообещали к лету "выйти к Крыму и окружить Донецк"

К лету 2023 года ВСУ смогут накопить мощные силы для "полного разгрома" ВС РФ.

Об этом сообщил киевский политтехнолог Александр Кочетков.

"К лету будут подготовлены в первую очередь люди. Сейчас в странах НАТО готовятся порядка 70-100 тысяч специалистов, которые будут обучены и снаряжены. Они будут включены в современную информсистему ведения боя. У них будет современная бронетехника и всё, что необходимо, чтобы не только обороняться, но и наступать", — на пресс-конференции в Киеве сказал эксперт.

Он отметил, что к лету они будут подготовлены, и будут подтянуты все вооружения. А поставкой оружия занимается спецгруппа НАТО под командованием США. Кочетков очень надеется, что к лету это соберут воедино, и ВСУ перейдёт в контрнаступление.

По его словам, летом националисты должны "выйти к Крыму и окружить Донецк", а потом можно будет "выдвинуть свои условия Кремлю".